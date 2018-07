Spanje verwijdert toch scheermesjesdraad bij enclave

Spanje blijft bij het voornemen om de draden met scherpe mesjes weg te halen die nu rond de twee Spaanse enclaves in Marokko hangen. Het scheermesjesdraad op de muren rond de enclaves Ceuta en Melilla moet Afrikaanse migranten tegenhouden, maar die klommen gisteren toch massaal over de muur rond Ceuta heen.

De regering van de sociaal-democratische premier Sanchez zegt dat de bestorming van gisteren haar niet op andere gedachten heeft gebracht.

Volgens mensenrechtenorganisaties zijn de afgelopen jaren migranten doodgebloed toen ze zich bij hun vluchtpoging aan de mesjes verwondden.

Massale bestorming

Ongeveer 600 Afrikaanse migranten bestormden Ceuta gisteren. Daardoor zijn ze op Spaans grondgebied gekomen en kunnen ze asiel aanvragen. Zo'n 130 migranten zijn gewond geraakt toen ze over het draad klommen. Ook raakten ruim twintig agenten gewond.

De Spaanse regering kondigde kort na haar aantreden in juni aan het scheermesjesdraad rond de enclaves weg te zullen halen. Volgens Madrid helpt het draad niet; de vluchtelingenstroom is niet afgenomen.

Elf jaar geleden werd het draad na voortdurende kritiek van tegenstanders ook al weggehaald, maar vijf jaar geleden gaf de toenmalige conservatieve regering van premier Rajoy opdracht om het weer op de muren te installeren.

Nu zitten de conservatieven in de oppositie. Zij willen dat het mesjesdraad blijft zitten, maar volgens de huidige regering was het draad helemaal niet nodig geweest als Rajoy een ander vluchtelingenbeleid had gevoerd.