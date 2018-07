'Goed mogelijk dat we binnenkort meer dolfijnen spotten'

Mocht het inderdaad zo zijn dat er een verschuiving plaatsvindt en dat de tuimelaars de Noordzee bereiken, dan is het volgens Geelhoed nog maar de vraag of ze het volhouden. "Er zitten namelijk gifstoffen in de Noordzee en de zuiderzeeharing waar ze eerder van leefden, is verdwenen. Daarnaast communiceren tuimelaars via echolocatie met elkaar, maar dit wordt verstoord door onderwatergeluid van de bouw van windmolens, onderwaterexplosies door explosieven op de zeebodem of door de scheepvaart", legt Geelhoed uit.

Als tuimelaars in een lawaaierige omgeving zitten, wordt het moeilijk om bijvoorbeeld voedsel met elkaar te vinden. Lonneke IJsseldijk zegt dat de tijd het zal leren of we binnenkort meer dolfijnen gaan spotten. "Er is wel langetermijnonderzoek nodig om te bepalen of er sprake is van een trend, maar het is goed mogelijk."