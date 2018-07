Grote groep dolfijnen voor de Belgische kust

Voor SOS Dolfijn is er voorlopig geen reden om in actie te komen want de dieren zijn niet in nood. "Het is zo te zien een gezonde groep dieren die in een omgeving zwemt waar ze horen." Het zou volgens Meerbeek kunnen gaan om Schotse dolfijnen die wat naar het zuiden zijn afgezakt. "Het is bekend dat daar een grote groep dolfijnen leeft. Maar ze zouden natuurlijk ook uit het warmere zuiden kunnen komen naar het koelere Noordzeewater. Je weet het gewoon niet."

Volgens het Museum voor Natuurwetenschappen zijn de dolfijnen waarschijnlijk in de Belgische wateren vanwege de scholen kleinere vissen die daar vlak onder het wateroppervlak zwemmen, zoals haring en makreel. "Daar voeden ze zich mee, dus de kans is groot dat ze die scholen blijven volgen en dus bij de kust wegblijven", zegt Meerbeek.