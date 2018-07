Vijf jaar geëist tegen ouders verwaarloosde 'campingjongen'

Tegen een Duits stel dat verdacht wordt van het mishandelen en verwaarlozen van een zoon van 8 is door het Openbaar Ministerie in Zutphen vijf jaar cel geëist. Het stel zit al een jaar in voorarrest omdat herhaling wordt gevreesd.

Het gezin stond vorig jaar juni op een camping in Winterswijk. Buren werden op een ochtend wakker en zagen een broodmager jongetje hun koelkast leeg eten. Ze waarschuwden de campingeigenaar, die de politie alarmeerde.

Toen agenten zich meldden bij het Duitse gezin probeerde de moeder te vluchten. Zij kon worden aangehouden, net als de vader. In de caravan waren nog twee dochters en een paar honden.

Opgesloten in een kist

Het jongetje legde een verklaring af waarin hij vertelde dat hij op de camping regelmatig vastgebonden werd opgesloten in een kist en nauwelijks te eten kreeg.

De ouders werden opgesloten en hun voorarrest werd telkens verlengd. Ze verklaarden dat ze de jongen "een paar keer" hadden opgesloten in de kist omdat hij onhandelbaar was. Hij had diarree en bevuilde zichzelf en zijn omgeving.

De ouders zijn uit de ouderlijke macht ontzet en de kinderen zijn elders ondergebracht. De moeder was in Duitsland veroordeeld voor een onbekend feit. Die straf heeft ze niet uitgezeten.