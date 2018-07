Nederlandse Ryanair-piloten willen staken, ondanks dreigementen van leiding

De Belgische en Italiaanse vakbonden zijn boos over die laatste passage. "Bedrijven hoeven hun werknemers inderdaad niet uit te betalen tijdens een stakingsdag, dus daar maken we ons niet druk om. Maar iemand straffen voor staken, door die persoon promotie te ontzeggen, dat mag niet volgens onze nationale wetgeving", aldus de Italiaanse vakbond.

Maar Ryanair trekt zich doorgaans niet veel aan van nationale wetgeving. Het bedrijf uit Ierland past het Ierse arbeidsrecht toe op al zijn werknemers, waar ze ook ter wereld gestationeerd zijn. En in Ierland zijn de regels net wat anders.

Hoogleraar arbeidsrecht Michael Doherty, van de Ierse Maynooth University, legt uit dat het Ierse arbeidsrecht minder bescherming biedt voor werknemers. "Het is in Ierland niet toegestaan om iemand te ontslaan vanwege een staking, maar verder zijn er weinig regels", aldus Doherty. Iemand straffen door hem promotiekansen te ontzeggen is dus niet tegen de Ierse wet.

Verzuim

Hoogleraar arbeidsrelaties John Geary, van University College Dublin, valt het wel op dat er in de brief niet wordt gesproken over een staking. "Ze spreken van ongeoorloofd verzuim, alsof de werknemers niet hebben gestaakt, maar zich hebben misdragen."

Dat heeft volgens Doherty ook een juridische oorzaak. "Als Ryanair het in de brief letterlijk heeft over een staking, kan dat het bedrijf in moeilijkheden brengen als het de werknemer over een paar maanden wil ontslaan. Een verband tussen de staking en het ontslag zou namelijk wel een overtreding van de wet zijn. Daarom houden ze de oorzaak voor de afwezigheid waarschijnlijk bewust zo vaag mogelijk."

Het feit dat Ryanair het Ierse arbeidsrecht blijft toepassen op Nederlandse piloten, is ook voor de Nederlandse pilotenvakbond een groot bezwaar. De bond eist dat het Nederlandse recht wordt toegepast.