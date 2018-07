Boekenbon in zwaar weer: boekverkopers stemmen over toekomst

De bond wijt het aan de veranderde cadeaubonnenmarkt. "Het aanbod cadeaukaarten is fors gestegen. De markt is uitermate agressief", schrijft Schroën in een interne brief aan de boekverkopers. Wie naar de site van een verkooppunt als Primera gaat, ziet dat er ruim honderd kaarten te koop zijn.

"Er zijn ontzettend veel aanbieders", zegt ook Martin de Wilde, voorzitter van de Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland. Precieze cijfers heeft de vereniging, die een jaar geleden werd opgericht nog niet. "Dat staat bovenaan onze to-do-lijst. Maar het is wel zo dat de markt in tien jaar ontzettend ontwikkeld is. Vroeger waren er grofweg vier partijen: de platenbon, de boekenbon, de Bioscoopbon en de VVV-bon. Tegenwoordig zijn er wel 200 cadeaukaarten, voor van alles en nog wat."

Boekhandelaren doen het zelf ook

Wie geen cadeau weet voor een jarig familielid of vriend koopt tegenwoordig net zo goed een Fashioncheque, DinerCadeau of Saunabon. Maar de concurrentie komt ook uit de boekenwereld zelf. "U ziet zelf ook handel in de kaarten, we zien dat aan het groeiend aantal eigen cadeaukaarten", schrijft Schroën aan de boekhandelaren. Volgens de bond heeft 15 tot 20 procent van de zelfstandige boekenbonverkopers ook een eigen cadeaukaart.

"We krijgen geregeld klanten met een bon die alleen ingewisseld kan worden bij een andere boekhandel", zegt Christa Westerhof, eigenaar van de Zwolse boekwinkel Westerhof. "Dat vind ik zo ontzettend sneu. Dan heeft iemand met veel plezier een boek uitgezocht en dan is de cadeaukaart niet geldig." Een eigen kaart wil de boekhandel om die reden niet. "Een cadeau moet overal te verzilveren zijn. Ik vind dat we daar allemaal achter moeten staan."

Toekomst

Niet elke boekhandelaar kijkt er zo tegenaan. Naast de Nationale Boekenbon verkoopt Boekhandel Riemer in Groningen ook een eigen bon. "Dat doen we al jaren. Klanten vinden het leuk, ze willen mensen specifiek naar ons toesturen. Een ander belangrijk voordeel: het geld blijft bij mij", zegt eigenaar Gert Jan Riemer. "Ze concurreren natuurlijk met elkaar. Dat is een feit. Maar de verkoopbalans tussen de twee bonnen is goed. Ze bestaan goed naast elkaar. Als een klant een cadeautje koopt voor iemand in de Randstad koop je natuurlijk niet onze eigen bon."

De Koninklijke Boekverkopersbond neemt in het najaar op basis van de stemming een besluit over de toekomst van de boekenbon. "We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de boekenbon weer toekomstbestendig wordt", zegt Schroën. Dat zal een uitdaging zijn, want in veel Europese landen is de boekenbon al verdwenen. Maar er zijn volgens Schroën ook volop kansen. "In Engeland is de boekenbon nog steeds heel succesvol."