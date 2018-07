'Structureel seksueel misbruik door internationale hulpverleners niet aangepakt'

Seksueel misbruik van kwetsbare vrouwen en meisjes door internationale hulpverleners is veelvoorkomend en gebeurt al jaren. Daders kunnen zich bovendien ongemerkt door de sector bewegen. Ze gaan van de ene naar de andere hulpverleningsorganisatie, blijkt uit onderzoek van Britse parlementsleden.

Ze schrijven dat seksuele uitbuiting en misbruik in verschillende organisaties en instellingen structureel voorkomt. Dit gebeurt vooral in landen in humanitaire crises. Volgens de parlementsleden moet er nog meer onderzoek gedaan worden om de de schaal van het misbruik in kaart te brengen. Nu is dat volgens hen nog niet in te schatten.

Toch waarschuwen ze ervoor dat de nu bekende zaken het "topje van de ijsberg" zijn. "Het gebrek aan informatie mag geen reden zijn om niets te doen." Volgens de onderzoekscommissie is het een "publiek geheim" dat er mensen in de hulpverleningssector werken die misbruik maken van vrouwen en jonge meisjes. De hulporganisaties moeten stoppen met deze "cultuur van ontkenning".

Collectief falen

Dit soort gebeurtenissen staan volgens Stephen Twigg, voorzitter van de onderzoekscommissie, niet op zichzelf. "Hulporganisaties hebben in ieder geval zestien jaar collectief gefaald. Seksuele uitbuiting en misbruik is in die jaren niet aangepakt", zegt hij tegen CNN. Organisaties hebben vaak hun "reputatie boven vrouwen, kinderen en andere slachtoffers van seksuele uitbuiting en misbruik gesteld".