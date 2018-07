Grootste kolonie van koningspinguïns enorm gekrompen

De grootste kolonie van koningspinguïns ter wereld is ontzettend uitgedund. In de jaren 80 liepen er nog 500.000 paren rond op het eiland Île aux Cochons in de Indische Oceaan, nu zijn er nog maar 60.000 over; een daling van bijna 90 procent. Dat blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in vakblad Antarctic Science.

Het Franse eiland stond lange tijd bekend als belangrijke broedplaats van de koningspinguïn, de grootste soort na de keizerspinguïn. Na bestudering van luchtfoto's en satellietbeelden blijkt dat er lang niet zoveel dieren meer zijn als vroeger.

De wetenschappers kunnen de enorme daling niet verklaren. Maar ze vermoeden dat het te maken heeft met klimaatverandering. Mogelijk zijn de vissen die pinguïns graag eten uit hun leefgebied vertrokken en ontstond er een voedseltekort. De onderzoekers hopen volgend jaar het eiland te kunnen bezoeken om te weten te komen wat de precieze reden van de afname is.