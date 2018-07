Leden Pussy Riot bij vertrek uit gevangenis direct opnieuw vastgezet

De vier activisten waren tijdens de finale van het WK voetbal in Rusland het veld op gerend en hadden vandaag hun gevangenisstraf van vijftien dagen daarvoor uitgezeten. Bij de actie wisten twee activisten gekleed in ouderwetse politie-uniformen de middencirkel te bereiken. Ze wilden zo protesteren tegen president Poetin en mensenrechtenschendingen in Rusland.