IS: wij pleegden aanslag op fietsers in Tadzjikistan

De terroristische organisatie Islamitische Staat claimt de verantwoordelijkheid voor de dood van vier fietsers in Tadzjikistan. De autoriteiten in dat land gaan nog steeds uit van een ongeluk, maar sluiten opzet of terrorisme niet uit. IS zegt nu dat het een aanslag was.

"De aanslag is uitgevoerd door soldaten van IS en was gericht tegen landen van de coalitie", staat in een verklaring verspreid via het eigen persbureau Amaq. Daarmee wordt gedoeld op de landen die in Syriƫ strijden tegen IS. Bijzonderheden over de actie in Tadzjikistan of bewijzen van de betrokkenheid van IS zijn niet gegeven.

Gistermiddag werden in de Centraal-Aziatische republiek vier fietstoeristen uit een groep van zeven doodgereden, onder wie een Nederlander van 56. De andere doden waren twee Amerikanen en een Zwitser. Onder de drie gewonden is een Nederlandse vrouw van 58.

Met een mes gestoken

Al snel na het fietsdrama kwamen uit Tadzjikistan verhalen dat het om een aanslag zou gaan. De fietsers zouden niet alleen zijn aangereden, maar er zou ook met een mes zijn gestoken. Vandaag doken bovendien videobeelden van de aanrijding op die lijken te wijzen op opzet.

De autoriteiten hebben die verhalen niet bevestigd en houden het officieel nog op een ongeluk, al zeggen ze ook dat ze alle scenario's openhouden.