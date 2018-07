Britse brexit-nervositeit neemt toe, wat als er geen afspraken komen?

Militairen inzetten om in het geval van een ontspoorde brexit de Britse bevolking van medicijnen en voedsel te voorzien. Het bericht in de The Sunday Times gisteren hield de gemoederen in Groot-Brittannië aardig bezig. Al ontkent een woordvoerder van premier May dat dit scenario in de kast ligt.

Volgens de Times zou het leger in het geval van een no deal-brexit helikopters en ander groot materieel inzetten om met name in afgelegen gebieden voedsel en medicijnen te bezorgen. Dit zou in één van de opgestelde scenario's van de Britse regering staan voor het geval de onderhandelingen over de Britse uittreding stuklopen en de Britten zonder afspraken de EU verlaten.

Ook supermarkten zouden hun toeleveranciers waarschuwen om bijvoorbeeld grote voorraden koffie en thee aan te leggen, mocht het op zo'n keiharde brexit uitdraaien. De krant schreef dit op basis van bronnen binnen de Britse regering. Al zei May's woordvoerder vandaag: "Er bestaan geen plannen waarbij we het leger betrekken in het geval van een no-deal-scenario."

Vorige week kreeg brexit-minister Dominic Raab al vragen of de regering plannen voorbereidt om voorraden voedsel aan te leggen in het geval van een no deal-scenario. Raab zei daarop dat de regering geen voorraden zal aanleggen, "maar we zullen er wel voor zorgen dat er voldoende voedsel in omloop is".

29 maart 2019, 0.00 uur

Het probleem van een no deal-brexit, een brexit zonder afspraken, is namelijk dat de Britten dan van de een op de andere dag geen onderdeel meer uitmaken van de Europese Unie en de interne markt. Dat gebeurt dan op 29 maart 2019, om 0.00 uur, het moment dat de onderhandelingstermijn van twee jaar officieel afloopt.

Alle regels die binnen de EU het handeldrijven zo eenvoudig maken, zijn dan niet meer van toepassing op Groot-Brittannië. In dat geval zal dat tot gigantische opstoppingen aan de grens leiden, aangezien elke vrachtwagen die vanuit de EU Het Kanaal over wil steken eerst uitgebreid gecontroleerd moet worden. Binnen de EU is dat niet nodig.

Deze rampscenario's krijgen steeds meer aandacht omdat de onderhandelingen over brexit nog altijd uiterst stroef verlopen. Beide partijen moeten in principe in oktober tot een akkoord komen om alles nog voor de uittredingsdatum geordend af te kunnen handelen. Aangezien zo'n akkoord nu nog ver weg lijkt, is de kans op dit no deal-scenario de afgelopen weken gestegen.