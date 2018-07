Nederlandse visser spot groep dolfijnen in Noordzee

Volgens de visser is het een groep van ongeveer tien dolfijnen. Ze zwemmen al een paar weken in het gebied. Er is een grote zandbank met veel voedsel voor de dieren. Die plek is dichter bij de Engelse dan bij de Nederlandse kust.

Volgens Jessica Meerbeek van SOS Dolfijn gaat het sowieso om een dolfijn, maar is het onduidelijk om welk soort precies. "We denken aan een tuimelaar of een witsnuit. Het is in ieder geval geen bruinvis."

Vorige week werd er ook een groep dolfijnen in de buurt van Belgiƫ gespot. Volgens deskundigen is er door het warme weer steeds meer voedsel voor dolfijnen in de Noordzee.