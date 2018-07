Marie (22) geïntimideerd, geslagen en nu gesprek van de dag in Frankrijk

De video hierboven maakte de afgelopen dagen veel los in Frankrijk. Laguerre kreeg de beelden van de eigenaar van het restaurant en deelde die op haar Facebookpagina. Bij verschillende Franstalige media heeft ze daarna haar verhaal gedaan.

De video laat volgens haar zien waarom vrouwen zich niet veilig voelen op straat. "Ik was zo pissig, ik wilde niet over me heen laten lopen", vertelt ze tegen Le Parisien. "Dat hij het durft om boos te zijn, terwijl ik degene ben die boos zou moeten zijn. Daarom draaide ik me om en zei ik er wat van. Sommige mannen denken dat de straat hun eigendom is en dat wij daar niets te zoeken hebben."

Ze zegt dat ze had verwacht dat hij haar zou slaan. "Alles ging heel snel. Ik was bereid om met hem te vechten, maar toen hij me sloeg toonde ik geen emotie. Hij sloeg me hard, maar ik bleef overeind en incasseerde de klap zo waardig mogelijk." Laguerre hield kneuzingen in haar gezicht over aan het incident.

Publiekelijk beklag doen

Het is de tweede keer in korte tijd dat er veel te doen is om seksuele intimidatie van vrouwen in Frankrijk. Na de gewonnen finale van het WK voetbal meldden tientallen vrouwen op Twitter dat ze bij het feestvieren waren geïntimideerd, aangerand of aangevallen.

"Daar was ook veel commotie over", zegt correspondent Frank Renout. "Het is de tweede keer in korte tijd dat het voor mannen tot een publiekelijke afrekening komt, zoals je dat vorig jaar in de Verenigde Staten zag rondom de #metoo-discussie. Het lijkt erop dat Franse vrouwen nu meer op de trommel slaan en publiekelijk hun beklag durven doen."

Vanaf dit najaar kunnen Fransen een boete tussen de 90 en 750 euro krijgen voor intimidatie op straat.

De Franse justitie is een onderzoek gestart naar het incident met Laguerre.