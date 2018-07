Franse vrouwen na WK-festijn: 'Ik kan mij alleen het misbruik nog herinneren'

'Ik voel mij slecht'

Onder de noemer #Metoofoot beschrijven ze hoe zij de avond hebben beleefd. "Dank aan de gast die mijn gedachten voor een lange tijd heeft verknald. Hij greep zijn kans om mijn vagina te strelen en mijn billen aan te raken toen ik half bewusteloos was op de Champs-Élysées. Ik voel mij slecht, heel slecht."

Een andere vrouw zegt dat een man de chaos op de Champs-Élysées heeft gebruikt om haar te betasten. "Het enige wat ik mij van de overwinning van Frankrijk kan herinneren, is dat ik seksueel ben belaagd."

En weer iemand anders beschrijft dat een dronken man probeerde haar te zoenen. "Ik duwde hem weg en toen pakte hij me bij de nek. Hij zei: "We hebben gewonnen, wat had je dan gedacht?"

Fanzones

De vrouwen werden op alle mogelijke plekken lastiggevallen. In de fanzones, in het openbaar vervoer of zelfs op straat, waar veel mensen feest aan het vieren waren vanwege de wereldtitel. Een jonge vrouw beschrijft dat een man zich voor haar uitkleedde in het toilet van een bar, en vroeg haar te vergezellen. "We zijn wereldkampioen, maar gaan allemaal naar de hel."