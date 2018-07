'Het grootste risico voor de fietstoerist in Tadzjikistan is het verkeer'

Ook zag hij veel mede-fietsers op de route. "In de weken daarvoor kwamen we vaak lange tijd niemand tegen, maar op die weg elke dag wel. Het is ook een fantastisch land, een heel mooi landschap. Gedurende de honderden kilometers van de Pamir Highway heb je steeds een wisselend schouwspel."

In Tadzjiekse media gingen vandaag verhalen dat het ook een aanslag zou kunnen zijn geweest. Joosse merkte niets van onveiligheid toen hij er in 2016 was. "Je hebt er drugssmokkel vanuit buurland Afghanistan en ook wel gewapende groepen die voor afscheiding zijn, maar dat is allemaal niet tegen buitenlanders gericht."

Precieze toedracht

"Bovendien hoor je het snel genoeg als er iets aan de hand is. Reizigers waarschuwen elkaar als een gebied instabiel wordt", gaat hij verder. "Verreweg het grootste risico is het verkeer. In het wereldje van de fietsers hoor je dit soort dingen soms. Maar goed, ongelukken met fietsers heb je ook in Nederland."

De Tadzjiekse regering zegt dat de bestuurder van de auto die de toeristen aanreed, na het ongeluk op de vlucht sloeg. Hij is inmiddels opgepakt. Het is een man van 21. Morgen wordt er meer informatie bekend over de precieze toedracht.