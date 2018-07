Nederlandse fietstoerist en drie anderen omgekomen in Tadzjikistan

In Tadzjikistan, in Centraal Aziƫ, zijn vier fietstoeristen bij een verkeersongeluk omgekomen en drie gewond geraakt. Onder de doden is een Nederlandse man, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken in de hoofdstad Doesjanbe tegen de NOS. Drie van de fietsers waren op slag dood, een vierde overleed later in het ziekenhuis.

Volgens de woordvoerder zijn de andere doden Amerikanen en een Zwitser. De Amerikaanse ambassade in Doesjanbe bevestigt dat onder de doden twee Amerikanen zijn.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zoekt nog uit wat er precies is gebeurd. Op basis van bronnen meldt het Franse persbureau AFP dat er twee Nederlanders in de groep reden.

Chauffeur opgepakt

De Tadzjiekse regering zegt dat de bestuurder van een auto die de zeven toeristen aanreed, na het ongeluk op de vlucht sloeg. Hij is inmiddels opgepakt. Het is een man van 21. Er is nog een zoektocht aan de gang naar een tweede verdachte.

De bestuurder was vermoedelijk snel op te sporen aan de hand van het kenteken van de auto. De kentekenplaat was op de plaats van het ongeluk achtergebleven.

Terroristische aanslag?

In een verklaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Doesjanbe staat dat alles wijst op een verkeersongeluk, maar dat andere opties niet worden uitgesloten.

De Tadzjiekse website Akhbor schrijft over een terroristische aanslag. De daders zouden eerst vanuit een auto op de groep hebben geschoten en daarna zijn uitgestapt om met messen op de fietsers in te steken.

De woordvoerder van het Tadzjiekse ministerie verwacht dat er morgen meer informatie komt over de precieze toedracht.