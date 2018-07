Zeker 1400 migranten voor de kust van Spanje uit zee gered

De Spaanse kustwacht en reddingsdiensten hebben in drie dagen tijd meer dan 1400 migranten uit zee opgepikt. De grootste groep probeerde vrijdag de zuidkust van Spanje te bereiken. Die dag werden 888 mensen van boten en bootjes uit de Straat van Gibraltar gehaald.

Gisteren wilden nog eens 334 mensen vanuit Afrika de oversteek maken en voor vandaag staat de teller bijna op 200. De kustwacht zegt dat vandaag ongeveer 20 sloepen en andere kleine boten zijn onderschept.

Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska bracht gisteren een bezoek aan de regio en was daarbij vol lof over het werk en de inzet van de Spaanse politie en kustwacht. Hij zei dat de toestand tot nu toe beheersbaar is, maar benadrukte dat er een Europese oplossing voor de problemen van migratie moet komen.

Italië en Griekenland

De laatste weken kiest een groeiende stroom migranten uit Afrika voor Spanje als reisdoel. Vorig weekend werden er ook al ongeveer duizend mensen uit zee gered. Het aantal bootmigranten overtreft het aantal mensen dat naar Italië en Griekenland probeert te komen.

Deze week werd ook de Spaanse enclave Ceuta in Marokko bestormd door Afrikanen die naar Spanje willen. Honderden mensen klommen er over een metershoge muur.

Vorig jaar was er ook een tamelijk plotselinge opleving in het aantal oversteekpogingen naar Spanje, vooral vanuit Algerije. Er werd toen een verband gelegd met problemen van de Algerijnse economie door een sterke daling van de olie-inkomsten.