Nederlander maakt beving mee bij vulkaankrater Lombok: 'Alsof alles instortte'

Huting en zijn vrouw tijgerden naar een plek die veiliger voelde. Vanaf hun schuilplaats voelden ze meerdere naschokken. "Die waren ook heel erg heftig." Toen ze het veilig achtten, sprintten de Nederlanders naar beneden. "De afdaling duurt normaal zo'n zes uur. Wij hebben er door alle adrenaline 2,5 uur over gedaan."

Aan de voet van de berg werd het stel door het evenementenbedrijf dat de bergtocht had georganiseerd naar hun hotel gebracht in het dorp Senaru, dicht bij Rinjani. In die plaats waren huizen ingestort. "Ook de plek waar wij een paar nachten geleden hadden geslapen, was zwaar beschadigd."

Huting en zijn vrouw zijn inmiddels in veiliger gebied. De schrik zit er nog goed in, vertelt hij. De Nederlander vermoedt dat het dodental in werkelijkheid veel hoger ligt dan veertien. Of iedereen heelhuids de berg af is gekomen, weet Huting niet. "Er waren een hele hoop mensen. Ook op hoger gelegen plekken dan waar wij waren. Het is een ongelooflijk mooi gebied, maar dit was extreem heftig."