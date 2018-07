Gevangen in het water: Griekse filmt haar vlucht voor naderend vuur

Nieuwe amateurbeelden die vandaag naar buiten zijn gekomen, laten zien hoe groot de chaos en paniek was bij de bosbranden in Griekenland. De video is gemaakt door de Griekse Elia Kallia. Ze was met honderden andere bewoners van het dorp Mati het water in gevlucht voor de naderende bosbranden, maar bleef wel filmen.

Ze konden maar net ontsnappen aan het vuur, vertelde ze tegen AP. "Er was geen enkele officiƫle informatie. Van niemand niet, niet van de politie en ook niet van de brandweer. Niemand zei tegen ons: vertrek, want het vuur komt eraan."

Zelf verloor ze haar huis en auto door de branden, maar kan ze het allemaal nog wel navertellen. Dat geldt niet voor zeker 88 mensen die werden overvallen door de bosbranden en zich niet op tijd in veiligheid kon brengen.

Het had niet veel gescheeld of Kallia's buren waren ook slachtoffer geworden. "Toen ik thuis kwam, zag ik de buren hun huis besproeien met water. Maar ze hadden geen idee wat er aan de hand was. Als ik ze niets had verteld, hadden ook zij het niet overleefd."

Op de beelden die Kallia maakte, is te zien hoe mensen met enkel wat bezittingen tot hun middel in het water staan en wachten op wat komen gaat: