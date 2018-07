Israël laat 17-jarige Palestijnse activiste vrij

Israël heeft de 17-jarige Palestijnse activiste Ahed Tamimi vrijgelaten. Ze werd in maart veroordeeld tot acht maanden cel vanwege het mishandelen van een Israëlische militair en komt nu vervroegd vrij. Dat geldt ook voor haar moeder, die dezelfde straf had gekregen.

Tamimi was 16 toen ze in december werd opgepakt. Ze had samen met haar moeder op het erf van hun huis op de Westelijke Jordaanoever twee Israëlische militairen belaagd. De tiener sloeg en schopte een van hen.

Heldenstatus

Een video van het incident werd veel bekeken op internet. Onder Palestijnen kreeg de activiste, met haar grote krullenbos een opvallende verschijning die vaker de publiciteit wist te halen, een heldenstatus.

Onduidelijk is waarom de twee de militairen aanvielen. Volgens het leger waren de militairen al eerder vanuit het huis bekogeld met stenen, maar de vader van Tamimi spreekt dat tegen. Zijn dochter zou overstuur zijn geraakt omdat militairen kort ervoor haar neef in zijn hoofd hadden geschoten.

Gebruikelijk

Een reden voor de vrijlating hebben de Israëlische autoriteiten niet gegeven, maar vanwege de overvolle gevangenissen is vervroegde vrijlating in Israël eerder regel dan uitzondering. Volgens een woordvoerder van de gevangenis keren de tiener en haar moeder direct terug naar de Westelijke Jordaanoever.