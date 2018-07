Hoogste baas omroep CBS beschuldigd van seksueel wangedrag

Er staat opnieuw een prominente Amerikaan uit de entertainment-industrie in de beklaagdenbank als het gaat om seksueel wangedrag. De hoogste baas van omroep CBS, Les Moonves, een van de machtigste mannen in de Amerikaanse tv-wereld, wordt door zes vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie.

Dat doen ze in het tijdschrift The New Yorker, in een artikel van de hand van journalist Ronan Farrow, die vorig jaar een Pulitzer Prize won voor zijn onthullingen over filmproducent Harvey Weinstein. Die affaire geldt als het begin van de #MeToo-beweging, die al een aantal gevestigde namen in de Amerikaanse entertainmentwereld hun carrière heeft gekost.

CBS gaat een intern onderzoek doen naar de handel en wandel van Moonves. De zes vrouwen die hem beschuldigen zeggen dat hij hen vanaf de jaren 80 seksueel heeft lastiggevallen en er ook consequenties aan verbond als ze niet op zijn avances ingingen.

Tientallen andere vrouwelijke CBS-medewerkers schetsen een cultuur waarin seksueel wangedrag werd getolereerd. Mannen bij het prestigieuze nieuwsprogramma CBS News die werden beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag kregen toch promotie, zelfs als de organisatie een regeling trof met vrouwen die daarover hadden geklaagd.

Enorme spijt

Farrow is acht maanden bezig geweest met het schrijven van dit artikel. De zes vrouwen die zeggen dat Moonves hen heeft lastig gevallen beschrijven hoe hij hen aanraakte of probeerde te zoenen tijdens het werk, hoe hij hen fysiek intimideerde of dreigde hen op een zijspoor te zetten.

"Ik geeft toe dat er tientallen jaren geleden momenten zijn geweest dat sommige vrouwen zich ongemakkelijk voelden omdat ik avances maakte", schrijft Moonves in een reactie. "Dat was fout, en ik heb er enorme spijt van. Maar ik heb altijd het principe 'nee is nee' begrepen en gerespecteerd, en ik heb nooit mijn positie misbruikt om iemands carrière te schaden."

Diep vallen

Als de 68-jarige Moonves moet terugtreden kan hij diep vallen. Hij heeft een enorme staat van dienst en is al bijna twintig jaar de baas van CBS, dat onder zijn leiding uitgroeide van een noodlijdend bedrijf tot een concern met succesvolle tv-programma's als 60 Minutes en The Big Bang Theory, kabelzender Showtime, de gerenommeerde uitgeverij Simon and Schuster en een eigen streamingdienst.

Moonves heeft verschillende belangrijke prijzen gekregen en is een van de best betaalde ceo's in de branche: vorig jaar verdiende hij volgens The New Yorker omgerekend bijna 60 miljoen euro. Opvallend is dat hij in december nog met veel andere prominenten aanwezig was bij de oprichting van een commissie die seksuele misstanden in de film- en tv-wereld juist moet gaan bestrijden, onder leiding van juriste Anita Hill die het onderwerp begin de jaren 90 op de maatschappelijke agenda zette.

Eerder werd bij CBS nieuwspresentator Charlie Rose ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag.