Overleden Carrie Fisher toch te zien in nieuwe Star Wars-film

De overleden Carrie Fisher zal toch te zien zijn in de laatste Star Wars-film. Met ongebruikte beelden uit eerdere films zal regisseur J.J. Abrams nog een keer Leia Organa tot leven wekken.

"We konden geen bevredigend einde voor de Skywalker-saga bedenken zonder haar. We wilden nooit iemand anders voor de rol nemen of computeranimatie gebruiken", redeneert Abrams. Hij kreeg toestemming van de Fishers dochter, actrice Billie Lourd, om de oude beelden te gebruiken.

Fisher vertolkte de rol van ruimteprinses in vijf van de acht Star Wars-films. Ze overleed in 2016 op 60-jarige leeftijd, kort nadat ze de opnames voor het achtste deel, The Last Jedi, had voltooid.

Lando Calrissian

Abrams had nog wat andere verrassingen in petto bij zijn bekendmaking dat de opnames voor het negende deel aanstaande woensdag beginnen in Londen. Zo keert Mark Hamill toch terug voor het laatste deel, hoewel zijn Luke Skywalker in de vorige film lijkt te sterven.

Ook maakt de 81-jarige Billy Dee Williams weer zijn opwachting als Lando Calrissian. Hij was niet meer gezien sinds Return of the Jedi uit 1983. Wel oogste Donald Glover veel lof met zijn vertolking van een jongere Lando in de prequel Solo.

Verder keren hoofdrolspelers Daisy Ridley, Adam Driver en John Boyega terug voor het laatste deel, evenals Anthony Daniels (C-3PO). Daarnaast is de Britse acteur Richard E. Grant aan de cast toegevoegd in een nog onbekende rol.