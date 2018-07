'Als m'n bediende wegvlucht, wie betaalt mij terug?', wil Koeweits model weten

De vermoorde Filipijnse werkster in Koeweit, die werd gevonden in een vrieskist, was het zoveelste voorbeeld van de erbarmelijke omstandigheden waaronder Aziatische arbeidsmigranten werken in de oliestaat. Haar dood dreef de verhoudingen tussen Koeweit en de Filipijnen begin dit jaar op de spits. Uiteindelijk heeft Koeweit in mei regels aangekondigd om de positie van de naar schatting 660.000 veelal Aziatische huishoudelijke hulpen (op een bevolking van 4 miljoen mensen) te verbeteren.

Met de Filipijnen heeft Koeweit afgesproken dat een hulp in de huishouding recht krijgt op een eigen mobiele telefoon en bankrekening. Ook belooft het land beter toe te zien op eerdere wetgeving, waarin staat dat gastarbeiders hun paspoort mogen houden, maximaal twaalf uur werken per dag en vier dagen per maand vrij krijgen.

Dat lijfeigenschap een diepgeworteld probleem is en blijft in Koeweit, blijkt wel uit de reactie op die hervorming van het 27-jarige Instagram-model en visagiste Sondos al Qattan. "Hoe kun je een bediende thuis hebben, die zijn paspoort bij zich houdt? En erger nog is dat zij wekelijks één dag vrij moeten krijgen. Als zij wegrennen, wie gaat mij dan terugbetalen", zei ze vorige week in een video gericht aan haar 2,3 miljoen volgers.

Een internationale rel volgde, en Al Qattan verloor twee opdrachtgevers (Max Factor en Chelsea Beautique). Een belangenorganisatie voor migranten uit de Filipijnen noemde haar een slavendrijver en eiste excuus.