Dode Filipijnse werkster in vrieskist symbool van meer misstanden

Begin februari werd ze gevonden in een vrieskist, de 29-jarige Joanna Demafelis. Ze was doodgeslagen. De Filipijnse vrouw vertrok een aantal jaar geleden naar Koeweit om te werken als dienstmeid en werd vermoord, waarschijnlijk door haar bazen. Het was de zevende werkster in een paar maanden tijd die op een mysterieuze wijze dood werd aangetroffen in de oliestaat. Op de Filipijnen ontstond paniek en woede. President Duterte reageerde met maatregelen tegen de oliestaat.

Gisteren werd een van de bazen van Demafelis, een Libanese man, gearresteerd na een zoektocht van een week. De arrestatie is mogelijk de eerste stap naar een oplossing voor een enorm probleem dat al tientallen jaren bestaat. "De werksters worden verschrikkelijk behandeld in het buitenland. Iedereen weet dat. President Duterte wil dat het respect voor deze vrouwen terugkomt. Het is een groot probleem", zegt correspondent Michel Maas.

Miljoenen Filipijnse vrouwen zoeken hun geluk in het Midden-Oosten en Aziƫ. Ze willen de armoede ontvluchten en verhuizen voor meerdere jaren naar landen als Qatar of Singapore om daar te werken als dienstmeid. Het geld dat ze verdienen, maken ze over naar hun familie die is achtergebleven op de Filipijnen. "Dat heeft een positief effect op de economie op de Filipijnen. De overzeese banen zijn belangrijk voor de vrouwen en hun gezinnen, maar ook voor het land zelf."

Makkelijke prooien

Maar de vrouwen worden ontzettend slecht behandeld. Ze krijgen weinig of geen loon en worden behandeld als slaven of mishandeld. Elke dag van de week moeten ze klaarstaan en ze maken soms werkdagen van 21 uur. "Ik heb zelfs vrouwen gesproken die zwanger terugkwamen omdat ze verkracht waren door hun baas", zegt Maas. "Ze zijn een makkelijke prooi voor de, vaak rijke, gezinnen waarvoor ze werken. De vrouwen zijn niet geschoold en komen uit dorpen."