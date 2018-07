Dna-match 18-jarige verdachte brute verkrachting Rotterdam

Er is een dna-match gevonden in de brute verkrachtingszaak in Rotterdam. Sporen die in de Herman Bavinckstraat werden gevonden na de uiterst gewelddadige verkrachting van een Indonesische studente komen overeen met het dna van de 18-jarige man die hiervoor dinsdagavond is aangehouden.

De match is het resultaat van een spoedprocedure bij het Nederlands Forensisch Instituut.

De verkrachting zaterdagochtend vroeg veroorzaakte veel onrust. Het 20-jarige slachtoffer werd voor haar huis aangevallen toen ze haar fiets op slot zette. Ze werd verkracht en hevig toegetakeld met een kettingslot.

Aanspreekbaar

De 18-jarige verdachte werd dinsdagavond aangehouden na 'ouderwets speurwerk'. Het vermoeden bestond dat hij het slachtoffer had gevolgd toen die van het Centraal Station naar huis fietste. Door langs deze route camerabeelden te bekijken, kwam het rechercheteam bij de verdachte uit.

De verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en die heeft besloten dat hij vast blijft zitten. Het slachtoffer is geopereerd en inmiddels aanspreekbaar, aldus de politie.