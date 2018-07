Ontdekte memo wijst op rol Japanse keizer Hirohito bij aanval Pearl Harbor

In Japan is een memo opgedoken die een nieuw licht werpt op de rol van de premier en de keizer in aanloop naar de aanval op Pearl Harbor in 1941. Het onderwerp ligt erg gevoelig in Japan. De ontdekker van het document wachtte negen jaar voordat hij zijn vondst wereldkundig maakte.

"Ik was bang voor een storm van kritiek", vertelt boekhandelaar Takeo Hatano, die het handschrift en ouderwetse taalgebruik ontcijferde. "Maar ik hoop dat we er door deze memo achter komen wat er is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog."

Uren voor de aanval

Hatano kreeg door dat hij iets speciaals in handen had toen hij de datum boven de tekst zag: zondag 7 december 1941, de dag van de Japanse aanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor op Hawaï. Na wat speurwerk ontdekte hij dat het om een memo ging, geschreven door toenmalig kabinetslid Michio Yuzawa.

De politicus beschrijft een gesprek dat hij met premier Hideki Tojo en een andere topadviseur had, enkele uren voor de aanval op Pearl Harbor.