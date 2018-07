Touroperator FlyOrange vraagt faillissement aan, schrapt alle reizen

Touroperator FlyOrange heeft faillissement aangevraagd. Via Facebook laat het bedrijf weten dat alle reizen die zijn geboekt met FlyOrange worden geannuleerd.

De reisorganisatie biedt in het Facebookbericht zijn "oprechte excuses voor al het ongemak" aan.

FlyOrange bood alleen reizen vanuit Rotterdam, Amsterdam en Brussel naar bestemmingen in Marokko aan. Hoeveel passagiers er precies gedupeerd zijn, is onduidelijk. De touroperator is telefonisch niet bereikbaar. Afgaande op het vluchtschema op de website bood het bedrijf in deze periode achttien vluchten per week aan.

Verontwaardigde reacties

Onder het Facebookbericht reageren mensen verontwaardig. "Ik ben nu de draad helemaal kwijt. Is dit nu een bevestiging dat ik naar mijn geld (622,20 euro) kan fluiten?", schrijft Rachid Salmi.

Mustapha Amrani schrijft dat zijn kinderen zich verheugden op de vakantie naar Marokko. Hij had het hele jaar gespaard voor de reis: "Ik heb geen woorden. Mijn hart gaat kapot", schrijft hij.

FlyOrange schrijft altijd "naar eer en geweten" te hebben gehandeld en ook slachtoffer te zijn van de situatie: "Wij raken hiermee ons bedrijf, onze banen en onze investeringen kwijt. We hopen dat een ieder dit voor ogen houdt en de rust bewaart."

Conflict

Aanleiding voor het faillissement is volgens FlyOrange een conflict met een van de drie partners, het Portugese Aviatrade. "Een van onze partners komt zijn verplichtingen niet na", schrijft de touroperator vandaag.

"Zij voeren de afgesproken en vooruitbetaalde vluchten niet uit en daardoor is FlyOrange niet in staat zijn verplichtingen naar de passagiers na te komen. Hierdoor zijn wij daarom helaas genoodzaakt alle activiteiten te stoppen."

Gisteren annuleerde het bedrijf om dezelfde reden al zeven vluchten. Daardoor werden honderden passagiers getroffen. AviaTrade heeft tegen RTL Nieuws gezegd dat FlyOrange zijn betalingsverplichtingen niet is nagekomen. "Op het moment dat FlyOrange betaalt, zullen de vliegtuigen weer beschikbaar zijn."

FlyOrange laat weten via het faillissement het al vooruitbetaalde geld te willen terugvorderen.