Annuleren van vluchten treft honderden passagiers die naar Marokko willen

Honderden reizigers die een ticket naar Marokko hadden geboekt, kunnen niet vertrekken omdat vluchten op het laatste moment zijn geannuleerd. Het gaat om klanten van touroperator FlyOrange die vanaf Rotterdam The Hague Airport zouden vliegen naar T├ętouan, Nador en Al Hoceima.

Bij elkaar gaat het om zeven vluchten, zegt een woordvoerder van de luchthaven tegen de NOS.

FlyOrange geeft de schuld aan de Portugese chartermaatschappij AviaTrade, die de vluchten zou uitvoeren. Volgens de touroperator komt die zijn verplichtingen niet na. AviaTrade spreekt dat tegen. Tegen RTL Nieuws zei een woordvoerder dat Fly Orange zijn betalingsverplichtingen niet is nagekomen. "Op het moment dat Fly Orange betaalt, zullen de vliegtuigen weer beschikbaar zijn."

Onbereikbaar

FlyOrange meldt op zijn Facebookpagina dat er overleg aan de gang is met juridische adviseurs en andere partijen. "Ons streven is de schade en moeilijkheden voor de passagiers tot een minimum te beperken. Zodra er concreet meer info is, wordt hierover gecommuniceerd. Dit gebeurt zo snel mogelijk."

Het Europees Consumenten Centrum ECC krijgt meldingen van verontruste reizigers die zeggen dat FlyOrange onbereikbaar is. Ook Rotterdam The Hague Airport heeft passagiers aan de lijn gehad. De luchthaven bevestigt dat de touroperator de telefoon niet opneemt.