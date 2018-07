'Plakkaat van Verlatinghe is veel beter dan het Wilhelmus'

In het document werpen de Staten-Generaal zich op als de vertegenwoordigers van het volk in de Nederlanden. Ze sommen op hoe de Spaanse koning Filips II hun rechten heeft geschonden en concluderen dat er maar een mogelijkheid overblijft. "Hij is geen vorst maar een tiran. In dat geval mogen zijn onderdanen hem afzweren en een andere leider kiezen", luidt het in de hertaling die Van Hooff schreef.

"Het heeft de allure van de Declaration of Independence van de VS", meent de historicus. "Het is veel beter dan het Wilhelmus. Dat wordt door hele stadions meegezongen, maar die rare tekst moet je altijd uitleggen. Wat betekent 'ik heb altijd de koning van Spanje geƫerd'?! De tekst van het plakkaat is heel begrijpelijk. 'Hier staan we, en we gaan onze eigen weg'."