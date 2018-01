Plakkaat van Verlatinghe is 'pronkstuk van Nederland'

Het Plakkaat van Verlatinghe is gekozen tot 'Het pronkstuk van Nederland'. Het plakkaat, dat ook wel wordt gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van Nederland, werd in de finale verkozen boven de microscoop van Antoni van Leeuwenhoek en de Nachtwacht van Rembrandt.

Sinds december dongen dertig objecten mee naar de titel pronkstuk van Nederland. Aanvankelijk werden door deskundigen 150 objecten aangedragen in drie categorie├źn; ontwerp, erfgoed en kunst. Uiteindelijk bepaalde een team van 1500 respondenten de winnaars van de categorie├źn. Vanavond werd van de drie overgebleven objecten het pronkstuk gekozen.

Filips II

Het Plakkaat van Verlatinghe werd op 26 juli 1581 ondertekend in Den Haag. In de verklaring werd de Spaanse heerser Filip II niet langer erkend als heerser over Nederland. Het plakkaat markeert daarmee de geboorte van de Republiek der Verenigde Nederlanden.

In de tekst van het plakkaat staat wat er van een vorst verwacht mag worden en hoe de koning van Spanje daarin tekort geschoten is. Daarna volgt een uitgebreid overzicht van wat er tijdens het bewind van Filips II in de Nederlanden gebeurd is.