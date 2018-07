Zes verdachten grootschalige DDoS-aanvallen opgepakt

De politie heeft zes verdachten van grootschalige digitale aanvallen opgepakt. De verdachten uit Drenthe, Friesland en Groningen zouden DDoS-aanvallen hebben uitgevoerd via Webstresser.org, volgens de politie de grootste cybercrime-site ter wereld.

DDoS-aanvallen worden gebruikt om websites te overbelasten en daardoor lam te leggen. In het verleden zijn onder meer banken en overheidsinstanties zoals de Belastingdienst getroffen door zulke aanvallen.

Via Webstresser, dat in april werd opgerold, konden gebruikers voor 15 euro per maand digitale aanvallen 'bestellen'. Bij de site stonden wereldwijd 136.000 abonnees geregistreerd. Zij lieten bij elkaar vier miljoen aanvallen uitvoeren.

Internationale actie

Nadat Webstresser uit de lucht was gehaald, werden bij een internationale politie-actie de vier vermoedelijke beheerders aangehouden in Serviƫ, Kroatiƫ, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De politie kondigde toen aan dat alle Nederlandse gebruikers van Webstresser zouden worden aangehouden.

Hoeveel Nederlanders DDoS-aanvallen hebben uitgevoerd via Webstresser, kan de politie niet zeggen. De opsporing van DDoS-criminelen wordt door alle regionale eenheden afzonderlijk gedaan.

Man van 22

In mei werd ook een 22-jarige man uit Hoofddorp opgepakt, die een aanval had laten uitvoeren op een hostingbedrijf waar 450 websites geregistreerd stonden. De politie van Noord-Holland meldde toen dat twaalf anderen in die regio ook bezoek konden verwachten.

Hoeveel mensen inmiddels zijn aangehouden, kon de politie ook nog niet zeggen.