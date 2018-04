Politie rolt lanceerplatform voor DDoS-aanvallen op

Aangehouden

De politie heeft gisteren en vandaag vier vermoedelijke beheerders van de site aangehouden. Dat gebeurde in Servië, Kroatië, Canada en Engeland. In Hilversum doorzocht de politie het huis van iemand die ook een tijdje beheerder van de site zou zijn geweest, maar deze verdachte is niet gearresteerd.

Vanaf vandaag gaat de politie ook gebruikers van Webstresser.org aanhouden. Dat gebeurt ook op verschillende plaatsen in Nederland. Hoeveel verdachten hier worden gezocht, is nog niet duidelijk.