Al drie dagen tropisch, hittegolf een feit

Voor het eerst in drie jaar is er sprake van een hittegolf in Nederland. Vanochtend om 11.20 uur was het voor de derde dag op rij boven de 30 graden Celsius bij het KNMI in De Bilt. Daarmee is de hittegolf een feit.

Om van een landelijke hittegolf te spreken moet het vijf dagen op rij minimaal 25 graden zijn en drie dagen tropisch (boven de 30 graden). Sinds woensdag is code oranje vanwege extreme hitte van kracht in Nederland.

Nieuw record mogelijk

De langste hittegolf was in 1975. Die duurde 18 dagen, gevolgd door die in 1976 (17 dagen). De huidige hittegolf komt vooralsnog op de zesde plaats terecht, met 12 dagen.

Mogelijk breekt de huidige hittegolf het record. Volgens de weersverwachtingen blijft het in ieder geval tot volgende week vrijdag boven de 25 graden. Over precies een week zou de hittegolf 19 dagen duren en dus een nieuw record vestigen.