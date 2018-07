Zweedse straaljager gooit bom op brand

De bom trof doel en had volgens de leider van de operatie "een geweldig goed effect". De brand doofde en ook branden tot op 100 meter van de inslag werden gedoofd. Verder bleek het afwerpen van de bom geen negatief effect te hebben op branden die iets verder van de inslag woeden.

Laatste redmiddel

Volgens de brandweercommandant is de test daarmee geslaagd en kan dit blusmiddel voortaan worden ingezet bij branden op militair terrein. Voorlopig zal dat niet het geval zijn, denkt de commandant. "We zien het echt als laatste redmiddel als er echt niets anders meer mogelijk is."

Volgens het hoofd van de luchtwapenafdeling van het Zweedse leger is het een uniek experiment. "Volgens mij is het nog nooit eerder gebeurd dat een straaljager is ingezet om een bosbrand te blussen. Ik heb er in ieder geval nog nooit van gehoord."

Barbecueën verboden

In Zweden woeden nog 42 bosbranden. Vandaag werd op veel plaatsen in Zweden het al geldende verbod op het maken van vuur uitgebreid. Dat mag sinds vandaag ook niet meer op eigen terrein. Ook barbecueën is dus voorlopig verboden.

Zweden heeft bij het bestrijden van de branden hulp gekregen van verschillende brandweerlieden uit de EU, onder andere uit Polen, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Denemarken. Ook Noorwegen helpt. Het is het grootste Europese hulpproject in zijn soort tot nu toe.