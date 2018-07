Michael P. in hoger beroep tegen straf voor doden Anne Faber

Michael P. gaat in beroep tegen de straf die hij vorige week kreeg voor het ontvoeren, verkrachten en doden van de 25-jarige Anne Faber.

De advocaten van P. hadden in het proces aangevoerd dat hun cliënt onrechtmatig is behandeld door de politie bij zijn arrestatie.

Bij de aanhouding van P. gebruikten agenten geweld en werden dreigementen geuit. Het lichaam van Faber was op dat moment nog niet gevonden. P. liep daarna in een transportbusje onder meer nog een breuk op in zijn schouder.

De rechter erkende vorige week dat zijn rechten waren geschonden, maar het proces was hierdoor niet geschaad en dus leidde het feit niet tot strafvermindering.

Familie betreurt besluit

P. werd vorige week veroordeeld tot 28 jaar en tbs met dwangverpleging. Ook moet hij de familie, haar ouders en broer, een schadevergoeding betalen van bij elkaar bijna 140.000 euro: ruim 55.000 euro voor de vader en ruim 40.000 euro voor zowel moeder als broer.

Direct na de uitspraak lieten de advocaten van P. al weten al na te denken over een hoger beroep. "Op een aantal essentiële onderdelen is het verweer van de verdediging niet gevolgd", lieten ze weten. Daarnaast zou de strafmaat "vele malen hoger" zijn dan in soortgelijke strafzaken.

De familie van Faber hoopte dat P. niet in beroep zou gaan tegen zijn straf. Hans Faber, de oom van Anne en woordvoerder van de familie, laat weten het besluit van P. te betreuren. "We wilden het boek sluiten en vinden terecht dat hij een hoge straf heeft gekregen."