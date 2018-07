Krakers moeten na 20 jaar weg van scheepswerf Amsterdam

De krakers op het ADM-terrein in Amsterdam-West moeten vertrekken. De Raad van State heeft bepaald dat de bewoners het gebied uiterlijk Eerste Kerstdag moeten vrijgeven.

De voormalige scheepswerf in het Westelijk Havengebied werd in 1997 gekraakt. Het gebied werd een culturele vrijplaats, waar onder meer festivals worden georganiseerd. Op het terrein wonen en werken zo'n 200 mensen, onder wie gezinnen met kinderen.

De eigenaar wil het terrein verhuren en riep de hulp in van de politiek om de krakers weg te krijgen. Het gemeentebestuur werkte niet meteen mee, omdat niet duidelijk was wanneer het terrein weer als scheepswerf in gebruik zou worden genomen. Inmiddels is de vergunning afgegeven en dat betekent dat de krakers weg moeten.

Vorig jaar stelden de rechtbank en het gerechtshof de eigenaar van het terrein ook al in het gelijk, melden AT5 en de regionale omroep NH.