'Van tuin tot tuin', zoeken naar vermisten door de bosbranden in Griekenland

In de nacht van maandag op dinsdag sloegen branden van een bosrijk berggebied over naar de plaatsen Mati en Rafina. Het is een populair gebied voor Atheners en toeristen. Door de harde wind en hoge temperaturen, vatte de begroeiing in de woonwijken snel vlam.

Het vuur dreef mensen in het holst van de nacht richting de zee, maar vanwege het smalle strand werden sommigen alsnog gegrepen door het vuur.

Op foto's is te zien hoe mensen (en dieren) zich 's nachts verzamelen op het strand: