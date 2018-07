Duizenden mensen in Laos wachten nog op hulp na dambreuk

Eergisteren meldde het constructiebedrijf dat de dam bouwt al dat er wat mis was met de dam. Een deel van een kleinere dam was weggespoeld. Over de precieze oorzaak van het ongeluk is nog geen duidelijkheid.

Het bedrijf probeerde de kleinere dam te repareren, maar toen dat ondoenlijk bleek is begonnen met de evacuatie van dorpen in de omgeving. "Dat is kennelijk niet snel genoeg gebeurd", zegt correspondent Michel Maas in het NOS Radio 1 Journaal.

Moeilijk gebied

Hulpdiensten gaan ook vandaag verder met de reddingsactie in het gebied. "Het is een moeilijk begaanbaar gebied", zegt Maas. "Het is heel bergachtig en de bergen zijn heel bosrijk. Het is een oerwoudgebied." De enige weg naar het gebied toe is een weg die is aangelegd voor de bouw van de dam.

Vermoedelijk heeft de zware regenval de ramp veroorzaakt. Er is de afgelopen periode drie keer zoveel regenwater gevallen dan gewoonlijk, zegt Maas. "Er was enorme wateroverlast. De druk van het water kwam op de dam en heeft de dam kapot gedrukt."

Het gaat om een gigantische dam van 1600 meter lang, die per jaar meer dan 400 megawatt aan elektriciteit moest gaan opwekken. Het water erachter stond meer dan 70 meter hoog. Zo'n tien procent van de stroom was voor lokaal gebruik, de rest was bedoeld voor export naar Thailand. Laos rekende op zo'n 33 miljard dollar aan inkomsten per jaar.

Zorgen

Laos is een socialistische een-partijstaat en een van de armste landen in het zuidoosten van Aziƫ. Het land wil 'de batterij' van Zuidoost-Aziƫ worden en verdient veel geld door elektriciteit te verkopen aan het buitenland.

Over de veiligheid van de dammen in het land zijn zorgen. In september brak ook al een dam door, in het noordoosten van het land.