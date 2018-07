Dam doorgebroken in Laos: doden en honderden vermisten

In het zuidoosten van Laos is een in aanbouw zijnde dam doorgebroken, melden staatsmedia in het Aziatische land. Honderden mensen worden vermist en een onbekend aantal mensen is om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten is er een ongeluk gebeurd bij de bouw van de dam, meldt The Laotian Times.

De Xepian-Xe Nam Noy dam in de provincie Attapeu is gebouwd voor het opwekken van elektriciteit. Door de vloedgolf na de doorbraak zijn zes dorpen in de omgeving door zo'n vijf miljard kubieke meter water getroffen, stelt het staatspersbureau.

Zo'n 6600 mensen zouden dakloos zijn geworden, nadat hun huizen door het water zijn verwoest. Hulpverleners zoeken met boten naar slachtoffers en evacueren overlevenden. Het waterpeil zou inmiddels weer stijgen. Laos is de laatste weken getroffen door overstromingen na hevige regens.