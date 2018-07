Sociale Zaken meest divers (maar wel in de laagste loonschaal)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft veruit de meeste mensen met een niet-westerse achtergrond in dienst (23,8 procent). Dat heeft een duidelijke verklaring.

In 2016 besloot de minister van Sociale Zaken om alle schoonmakers bij het Rijk in dienst te nemen. Dat betekent dat een groot deel van de mensen op de loonlijst van SZW in de laagste salarisschaal vallen. Dit zijn niet de ambtenaren waar het in de brief aan minister Blok over ging.

Bij de hele Rijksoverheid is overigens duidelijk dat het aandeel personeelsleden met een niet-westerse achtergrond daalt naarmate de schaal stijgt. In de laagste schaal gaat het om 15,43 procent en in de hoogste om 1,30 procent werknemers met een niet-westerse achtergrond.

De ambtenaren van Buitenlandse Zaken die de minister vorige week een brief schreven willen niet alleen meer collega's met een niet-westerse achtergrond, maar ook met verschillende seksuele oriƫntaties, genderidentiteiten, leeftijden, religies en lichamelijke beperkingen. Daar heeft de Rijksoverheid geen cijfers over.