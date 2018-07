Nieuwe truc bij digitale afpersing met zogenaamd masturbatiefilmpje

De politie waarschuwt voor een nieuwe variant van een afpersmail waarin staat dat de webcam van de ontvanger is gehackt tijdens het bezoeken van een pornowebsite. Als de ontvanger niet betaalt, zouden masturbatiebeelden van het slachtoffer openbaar worden gemaakt.

Dit soort mailtjes gaan al langer rond, maar de afgelopen dagen kwamen er volgens de politie opnieuw verschillende meldingen over binnen. Daarnaast gebruiken de oplichters een nieuwe truc.

Wachtwoord

In de mail staat namelijk een bestaand wachtwoord van de ontvanger. Daardoor lijkt het alsof de afperser inderdaad priv├ęgegevens heeft achterhaald. Maar in werkelijkheid gaat het om een wachtwoord dat al vele maanden geleden op straat is beland, bijvoorbeeld bij datalekken bij bedrijven als Dropbox en Adobe.

De politie roept mensen op om nooit te betalen. "Wees gerust", schrijft de politie op Facebook. "Er zijn geen beelden van je gemaakt en je computer is niet gehackt. Wel is het handig om regelmatig een nieuw sterk wachtwoord in te stellen."