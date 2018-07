Trump: 'Rusland wil Democraten helpen bij Congresverkiezingen'

Hoe Trump tot de conclusie komt dat Rusland zijn partij bij de Congresverkiezingen wil benadelen, is onduidelijk. Hij heeft ook geen bewijs gepresenteerd waarmee hij zijn zorgen onderbouwt.

Bij de ontmoeting tussen Trump en de Russische president Poetin, deze maand in Helsinki, zei Poetin juist dat hij in 2016 hoopte op Republikeinse winst bij de presidentsverkiezingen. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten ging Rusland verder en heeft het Kremlin ook geprobeerd de verkiezing in Trumps voordeel te beïnvloeden, maar dat heeft Poetin altijd ontkend.

Terwijl Trump in Helsinki bij een persconferentie naast Poetin stond, viel de Amerikaanse president aanvankelijk zijn eigen diensten af. Later corrigeerde hij zichzelf; hij zei dat hij zich had versproken en dat hij het volste vertrouwen heeft in de Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Congresverkiezingen

Op 6 november zijn in de Verenigde Staten Congresverkiezingen. Daarbij zullen de Democraten proberen om in ieder geval twee zetels in de Senaat en 23 zetels in het Huis van Afgevaardigden erbij te winnen, om zo een meerderheid in het Congres te krijgen. Trumps partij heeft op dit moment in zowel de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden de meerderheid.

Trump heeft Poetin uitgenodigd om in het najaar naar Washington D.C. te komen. Voorzitter Paul Ryan van het Huis van Afgevaardigden liet vandaag weten dat Poetin niet in het Congres mag komen spreken als die ontmoeting er komt. "Dat is voorbehouden aan bondgenoten."