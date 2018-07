AEX sluit op hoogste niveau sinds 2001

De AEX-index, de hoofdgraadmeter van de beurs in Amsterdam, is dinsdag met een stand van 573,62 punten gesloten op het hoogste niveau sinds 2001. De koers van de AEX steeg met 0,6 procent, de MidKap steeg met 0,9 procent tot 778,08 punten.

Met een winst van 5,4 procent was staalconcern ArcelorMittal de sterkste stijger in de hoofdindex. Randstad volgde met een plus van bijna 4 procent. Het uitzendbureau bleef in het tweede kwartaal profiteren van de aanhoudende vraag naar personeel en boekte meer winst op een hogere omzet.

Ook elders in Europa zaten de beurzen behoorlijk in de lift, dankzij sterke kwartaalberichten van grote bedrijven als UBS en PSA Peugeot Citroën. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt tekenden plussen op tot 1,1 procent.