'Aan mijn liefde voor een Harley zitten grenzen'

Harley-Davidson heeft in het tweede kwartaal van dit jaar minder motoren verkocht. In thuisland de VS daalde de verkoop met 6 procent. Buiten Amerika steeg de verkoop wel iets. De motormaker wil een verkoopdaling in de Europese Unie in de toekomst voorkomen, maar heeft last Europese importheffingen van 25 procent op motoren uit de VS.

Voor Harley-Davidson is het beschermen van zijn oer-Amerikaanse imago van levensbelang. Maar de motormaker voelt zich door heffingen genoodzaakt om een groter deel van zijn motoren buiten het thuisland, de VS, te produceren. Zo kan het hoge tarief omzeild worden en wordt een fikse prijsstijging voorkomen.

Het bedrijf hoopt dat de prijs van de motor voor kopers zwaarder weegt dan waar de motor precies gemaakt is. Een Harley-Davidson kopen is namelijk geen zakelijke beslissing, het is een manier van leven, zullen veel motorrijders zeggen. Maar de prijs is al stevig, geeft Barry van Malsen, een van de tienduizenden Harley-rijders in Nederland, toe.