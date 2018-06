Duurdere whiskey en make-up; consument betaalt deels rekening handelsoorlog

Bij producten waarbij consumenten specifiek dat merk willen hebben, zoals bij Harley-Davidson-motoren, is het waarschijnlijker dat een groot deel van de prijsstijging wordt doorberekend aan de consument. Bij Harley-Davidson Nederland hebben ze nog geen zicht op de precieze gevolgen voor de prijzen bij de dealers.

Spijkerbroeken zijn weer een ander verhaal, want niet alle broeken van Amerikaanse merken worden in de VS gemaakt. "Wij verwachten niet dat de prijzen van Levi's, Wrangler en Lee gaan stijgen", zegt Leon van Elteren van spijkerbroekenwinkel de Rode Winkel. "Het overgrote deel van die broeken wordt namelijk in Turkije, Bangladesh en Sri Lanka gemaakt. Bepaalde lijnen die wel in Amerika worden gemaakt, zullen wel een stuk duurder worden."

Voorraad

Sowieso zijn producten niet meteen vanaf vandaag duurder in de winkel. Veel winkeliers hebben nog een voorraad en spullen die al onderweg waren naar Europa krijgen nog geen heffing. Maar als er straks een nieuwe voorraad moet overkomen uit de VS, dan moet over die producten wel de extra toeslag worden betaald.

"Veel importeurs zijn er ook nog niet zo mee bezig", merkt whiskey-importeur Jan Beek. "Ze denken dat het wel zal loslopen, maar als ze straks zien welke percentages er boven op de prijs komen, zullen ze zeker schrikken."

Ook voor de prijs van Amerikaanse make-up hebben de heffingen gevolgen. "Er gelden heffingen voor oog-make-up, producten voor manicure en pedicure en ook voor huidverzorgingsproducten", zegt Lonneke Jongmans van de Nederlandse Cosmetica Vereniging. "Lippenstift zou eerst ook onder de heffingen vallen, maar is er uiteindelijk af gehaald. Die staat nu op de tweede lijst voor latere maatregelen." Er volgen namelijk nieuwe prijsverhogingen als de VS vasthoudt aan de heffingen op Europees staal en aluminium.