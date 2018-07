Barbie opnieuw opgenomen in ziekenhuis

Het voorval was rond 09.15 uur in Scheveningen. Kort na het incident kwam er een ambulance die haar volgens ooggetuigen naar het ziekenhuis gebracht heeft.

Begin dit jaar ondernam Barbie een zelfmoordpoging. Toen werd ze in het ziekenhuis opgenomen na een overdosis drugs.

Eerder liet Barbie, die in 2010 bekend werd met het programma Oh Oh Cherso weten dat ze stopt met programma's over haar leven. Haar tiende en laatste programma ging over haar scheiding.