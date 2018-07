MH17-slachtoffers herdacht op aids-conferentie

Bij de opening van de aids-conferentie in Amsterdam is stilgestaan bij de inzittenden van vlucht MH17, die onderweg waren naar de editie van het congres in Melbourne in 2014.

Familieleden van de overleden onderzoekers zaten in de zaal. Geëmotioneerd vertelde hoogleraar interne geneeskunde Peter Reiss van Amsterdam UMC over zijn oud-collega Joep Lange, diens partner verpleegkundige Jacqueline van Tongeren en vier anderen.

"Ik heb Martine de Schutter, Lucie van Mens, Pim de Kuijer en Glenn Raymond Thomas niet goed gekend, maar Jacqueline en Joep waren goede collega's en vrienden, en onze levens, zowel professioneel als persoonlijk, waren lange tijd met elkaar verweven."

Na de speech van Reiss stonden aanwezigen op en was er een groot applaus: