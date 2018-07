'We hadden vrede met de dood van onze dochter, maar nu niet meer'

"We hadden er vrede mee dat onze dochter Olivia acht dagen na haar geboorte was overleden. De oorzaak was natuurlijk, dachten we. En we gaven het een plekje. Totdat we vrijdagavond opeens werden gebeld door het Leids Universitair Medisch Centrum en te horen kregen dat het misschien iets te maken had met het onderzoek waaraan we mee hadden gedaan."

De 29-jarige Suzanne de Lange en haar man Martijn deden mee aan een onderzoek naar een middel voor zwangere vrouwen van wie de baby al vroeg in de zwangerschap een ernstige groeibeperking had. Vandaag werd bekend dat het onderzoek is stilgelegd, omdat het middel het risico op overlijden bij baby's lijkt te vergroten. De Lange wist niet dat het onderzoek een negatieve bijwerking zou kunnen hebben. Ze zit nu met een schuldgevoel naar haar overleden dochtertje, vertelt ze aan de NOS.

De Lange had aanvankelijk een normale zwangerschap. Maar toen ze twintig weken zwanger was, werd op een echo een groeiachterstand bij de baby opgemerkt. De reden was de placenta. "Al snel zei mijn arts dat ik in aanmerking kwam voor een onderzoek. Ze gaven het gevoel dat dit een erg goed middel was en dat ze er goed vaart achter wilden zetten. 'Beter vandaag dan morgen'. En wij wilden natuurlijk alles voor onze dochter doen. Je wil de beste kansen voor je kind."