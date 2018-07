Droogte en hitte in Nederland: 'Meer pauzes voor bouwvakkers'

Twentse Rolstoel4daagse afgelast vanwege hitte

De jaarlijkse Rolstoel4daagse in Twente gaat vanwege de hoge temperaturen niet door. "We hebben adviezen ingewonnen bij de GGD en artsen. Die stelden allemaal dat het beter is het om het niet te doen", zegt voorzitter Saskia Ros tegen RTV Oost.

Het evenement zou van start gaan in het dorp Delden in Overijssel. Daar waren veel deelnemers de afgelopen dagen al naartoe gereisd. Zij waren neergestreken op campings en bed- en breakfasts in de buurt, maar kunnen nu dus niet beginnen aan de Rolstoel4daagse.

Kwik stijgt, Nationaal Hitteplan afgekondigd

Gezondheidsinstituut RIVM heeft vanwege het warme weer het Nationaal Hitteplan afgekondigd. Daarmee roept het RIVM op extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen.

Volgens de voorspellingen van het KNMI loopt de temperatuur de komende dagen op naar rond de 30 graden. Ook 's nachts blijft het vaak warm.

Ook de uv-straling van de zon is de komende dagen hoog, waarschuwt het RIVM. Dat betekent dat de huid binnen een kwartier kan verbranden.