Terreurverdachten Rotterdam bespraken aanslag op politiebureau

De twee mannen die vorige maand werden aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf, waren mogelijk van plan om een aanslag te plegen op een politiebureau in Rotterdam. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Uit chatgesprekken blijkt dat de twee een plan bespraken om een aanslag te plegen op de veiligheidsdiensten in Nederland. In de gesprekken werd een foto van politiebureau De Veranda in Rotterdam gedeeld. Die informatie kreeg de politie van de AIVD.

Een van de mannen was van plan om na de ramadan een aanslag te plegen in Parijs. Hij zou bereid zijn om daar te sterven als martelaar.

Geen wapens

Bij de arrestatie van de mannen zijn geen wapens of explosieven aangetroffen. De verdachten zijn 22 en 27 jaar en hebben volgens de politie de Marokkaanse nationaliteit.

Na de aanhouding zijn de twee voorgeleid aan de rechter-commissaris. De voorlopige hechtenis van het tweetal is daarna met negentig dagen verlengd. Tot vandaag mochten zij alleen contact hebben met hun advocaten. De eerste zitting in de zaak is op 19 september in Rotterdam.